Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева призвала матерей солдат Армении не жертвовать своими сыновьями в угоду оккупационной политики Еревана. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан»

«Что делает армянский солдат на территориях Азербайджана?! Причиной конфликта и потерь является присутствие армянских солдат на азербайджанских землях. Обращаясь к армянским матерям, хочу сказать, не позволяйте своим сыновьям стать жертвами оккупационной политики. Конфликт должен быть урегулирован в кратчайшие сроки», — заявила М.Алиева в ходе встречи с группой солдат и офицеров азербайджанской армии, получивших ранения в ходе апрельских боев в 2016 году.

Первый вице-президент подчеркнула, что конфликт должен найти свое решение в кратчайшие сроки в рамках территориальной целостности Азербайджана и норм и принципов международного права.

«Оккупационные силы должны покинуть территорию Азербайджана, после этого в регионе воцарится мир и ни одна мать – ни армянская, ни азербайджанская не будет проливать слезы над могилой своего сына»,- заявила М.Алиева.

Она также добавила, что Азербайджан – миролюбивая страна.

«Поэтому Баку является приверженцем мирного урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Поэтому более 20 лет мы ведем переговоры. Но никто не должен забывать, что Армения оккупировала азербайджанские территории не мирным путем и Азербайджан никогда с этим не смириться. Азербайджанский солдат, сыны Азербайджана ведут борьбу, воюют, жертвуют жизнями за свою Родину, и их борьба – праведная борьба», — подчеркнула М.Алиева.