Апрельские события продемонстрировали мощь Азербайджанского государства, единство азербайджанского народа.

Об этом, как пишет «Тренд», Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала в понедельник на встрече с группой солдат и офицеров азербайджанской армии, получивших ранения в ходе апрельских боев.

«Уважаемый офицеры, уважаемые солдаты. В начале апреля прошлого года Армения совершила очередную вооруженную провокацию в отношении Азербайджана. Вы, ваши товарищи, азербайджанские солдаты предотвратили эту провокацию, дали достойный ответ врагу. Тысячи гектаров оккупированных земель Азербайджана были освобождены в результате успешной контрнаступательной операции. Это большая военная победа Азербайджана. Азербайджанское государство еще раз продемонстрировало всему миру, что никогда не смирится с оккупацией, и азербайджанская армия способна успешно осуществлять необходимую операцию», — сказала Первый вице-президент.

Президент Фонда Гейдара Алиева отметила, что на освобожденных год назад землях сегодня закладываются новые поселки, и вот уже более 20 лет изгнанные из своих родных очагов вынужденные переселенцы в ближайшем будущем возвратятся на свои родные земли.

«Это историческое событие, историческая победа. Сегодня весь азербайджанский народ гордится вами. Апрельские события продемонстрировали мощь Азербайджанского государства, единство азербайджанского народа. Сегодня азербайджанская армия — мощная армия, полностью оснащенная необходимым современным оружием и техникой. Азербайджанские солдаты, проявив высокий профессионализм, патриотизм, героизм освободили часть земель, находящихся под оккупацией. В ходе апрельских боев мы понесли потери. Эти потери — большое горе для всех нас, для каждого азербайджанца. Азербайджанская молодежь, солдаты, офицеры, проявив отвагу во имя Родины, стали шехидами, пожертвовали своими жизнями. Потерять сына — самая большая трагедия для каждого родителя. Ни один народ не хочет войны. Ни одна мать не захочет потерять сыновей. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Светлая память о них будет вечно жить в сердце азербайджанского народа», — сказала Первая леди Мехрибан Алиева.