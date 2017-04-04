Москва и Минск урегулировали спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Об том заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Те моменты, которые на настоящий момент все-таки остались не решенными, стороны смогут урегулировать в течение ближайших десяти дней, добавил он.

– Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали, договорились о том как и в какие сроки мы это сделаем. Сделаем в течение ближайших десяти дней, — отметил Путин, которого цитирует «Лайф».