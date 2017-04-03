Составлен предварительный список раненых при взрыве в метро в Cанкт-Петербурге.
Как передает Лайф, в настоящий момент обнародованы имена 16 человек.
Есть вероятность, что один из них, 28-летний Заур Велиев является азербайджанцем.
Составлен предварительный список раненых при взрыве в метро в Cанкт-Петербурге.
Как передает Лайф, в настоящий момент обнародованы имена 16 человек.
Есть вероятность, что один из них, 28-летний Заур Велиев является азербайджанцем.
Дата: 2017/04/03 20:27
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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