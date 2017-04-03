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Составлен предварительный список раненых при взрыве в метро в Cанкт-Петербурге.

Как передает Лайф, в настоящий момент обнародованы имена 16 человек.

Есть вероятность, что один из них, 28-летний Заур Велиев является азербайджанцем.