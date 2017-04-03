Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan addresses the media in Ankara September 30, 2013. Turkey will end a ban that bars women from wearing the Islamic-style headscarf in state institutions, part of the government's long-awaited package of proposed human-rights reforms, Erdogan said on Monday in a major policy speech. The new rules will not apply to the judiciary or the military. Muslim but secular Turkey has long had tough restrictions on the garb worn by women working in state offices. Erdogan also announced plans to return monastery property belonging to Syriac Christians that was seized by the state. REUTERS/Umit Bektas (TURKEY - Tags: POLITICS RELIGION CRIME LAW) - RTR3FFHO

После освобождения сирийского города Эль-Баб от террористов ИГ завершился первый этап операции «Щит Евфрата», однако последует продолжение, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Трабзон, передает в понедельник агентство Анадолу.

«Мы готовим новые операции для уничтожения террористов в других районах», — сказал Президент Турции.

По словам Эрдогана, новые операция против террористов получат новые названия.

«Террористические структуры, будь то PПK, сирийское крыло этой организации, в лице YPG, ИГ и течение Фетхуллаха Гюлена, готовившиеся активизировать свою деятельность с приходом весны, ожидают большие «сюрпризы». Ближайшие месяцы станут «черной страницей» для террористов», — подчеркнул президент.