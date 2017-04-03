После освобождения сирийского города Эль-Баб от террористов ИГ завершился первый этап операции «Щит Евфрата», однако последует продолжение, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Трабзон, передает в понедельник агентство Анадолу.

«Мы готовим новые операции для уничтожения террористов в других районах», — сказал Президент Турции.

По словам Эрдогана, новые операция против террористов получат новые названия.

«Террористические структуры, будь то PПK, сирийское крыло этой организации, в лице YPG, ИГ и течение Фетхуллаха Гюлена, готовившиеся активизировать свою деятельность с приходом весны, ожидают большие «сюрпризы». Ближайшие месяцы станут «черной страницей» для террористов», — подчеркнул президент.