Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана прокомментировало распространенную рядом СМИ информацию о том, что начальника одного из отделений полиции Баку уволили за вымогательство денег с проституток.

В частности, сообщалось, что полковник-лейтенант полиции Джейхун Гусейнов и капитан полиции Р.Гасымов, представившись сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми (трафикингом) МВД, задержали двух проституток и отпустили их после того, как женщины дали им взятку в размере 3 тысяч манатов.

Как заявил 1news.az глава пресс-службы МВД Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов, на самом деле Джейхун Гусейнов был уволен с занимаемой должности в связи с недостатками в работе.

«Начальник 7-го отделения Управления полиции Бинагадинского района Баку, подполковник полиции Джейхун Джалал оглы Гусейнов был уволен с занимаемой должности в связи с тем, что самовольно отстранил от исполнения служебных обязанностей своего подчиненного, капитана полиции Гасымова и покинул место службы в период усиленного режима работы», — заявил Э.Захидов, отметив, что по факту ведется служебная проверка.