Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с террористическими актами, совершенными в Санкт-Петербурге в метро.

«Мы решительно осуждаем кровавые террористические акты, совершенные в метро в Санкт-Петербурге, ставшие причиной смерти и ранений множества людей. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в результате этих террористических актов, дружественной и соседней России, разделяем вашу скорбь и желаем раненым скорейшего исцеления», — говорится в заявлении.

Как сообщили Trend в понедельник в МИД, в заявлении отмечается, что Азербайджан как государство, страдающее от терроризма, решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и решительно поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом.