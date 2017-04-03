В связи с гибелью пассажиров санкт-петербургского метро в результате взрыва, прогремевшего в одном из поездов второй линии, в городе объявят трёхдневный траур. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга
В связи с гибелью пассажиров санкт-петербургского метро в результате взрыва, прогремевшего в одном из поездов второй линии, в городе объявят трёхдневный траур. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга
Дата: 2017/04/03 19:29
Раздел: СНГ
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Два человека объявлены в розыск в связи с подозрениями в подготовке теракта в петербургском метро, сообщает «Интерфакс»
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