Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованием президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

В тексте письма говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко потрясен известием о человеческих жертвах в результате взрыва, произошедшего в метро Санкт-Петербурга.

Мы решительно осуждаем любые действия, направленные против ни в чем неповинных мирных граждан.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».