Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованием президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
В тексте письма говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко потрясен известием о человеческих жертвах в результате взрыва, произошедшего в метро Санкт-Петербурга.
Мы решительно осуждаем любые действия, направленные против ни в чем неповинных мирных граждан.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».