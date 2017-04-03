Начиная с 26 марта на азербайджано-российской границе простаивают более ста грузовых автомобилей. Причиной этого является забрасывание камнями неизвестными лицами автомобилей и водителей, въезжающих на территорию России.

Как сообщает Report, в последние дни более 30 автомобилям нанесен урон, разбиты окна, пробиты колеса.

Ожидающий на таможенно-пропускном пункте «Самур» водитель Яшар Фатуллаев сообщил Report, что за прошедший день несколько водителей были выволочены из автомобилей и жестоко избиты: «В настоящее время избитые водители находятся в больнице в Дагестане. Грузовой автомобиль одного из водителей был подожжен».

Водитель Агали Мирзоев в свою очередь заявил, что личности совершающих эти деяния не неизвестны: «Мы не знаем почему происходят эти события на дагестанской стороне. Вот уже десять дней мы ждем принятия мер на азербайджанской стороне границы из-за страха побоев и урона».

Водители также отмечают, что каждый день простоя обходится им в 200-300 манатов за израсходованное горючее. Отключение двигателей автомобилей приведет к порче продуктов в рефрижераторах.

Прибывший на грузовой машине в Азербайджан из России гражданин Украины Сергей Тайпс выделил, что на территории Дагестана и его автомобиль забросали камнями: «Они наносят урон всем грузовым автомобилям. Когда я стоял на красном свете светофора, мой автомобиль забрасывали со стороны камнями и яйцами».

В таможенном управлении Хачмаза Report сообщили, что в настоящее время идут переговоры с российской стороной.

Отметим, что в России приступили к внедрению системы «Платон» для грузовых автомобилей. Согласно данной системы, водители фур весом больше 12 тонн должны будут дополнительно оплачивать каждый километр. По предположениям, местные водители не платят данную сумму и применяют насилие в отношении иностранцев, выплачивающих требуемую по системе «Платон» сумму.