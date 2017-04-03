Российский телеканал РЕН ТВ опубликовал фото предполагаемого террориста, устроившего взрыв в метро Петербурга. Мужчина оставил в вагоне рюкзак и вышел.

Как видно на кадре, сделанной камерой наблюдения, мужчина носит бороду. На нем была шапка. Правоохранители не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие.

Позже телеканал «РЕН ТВ» опубликовал видео, на котором виден возможный исполнитель взрыва в метро в Петербурге.



На кадрах видно, как мужчина в черном плаще стоит на площади перед станцией метро «Сенная площадь», и прохаживается по ней, а потом идет по улице. На видео не видно, зашел ли этот мужчина в метро.

Как ранее сообщали очевидцы, мужчина бросил рюкзак в вагоне и ушел. После этого прогремел взрыв.