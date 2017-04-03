О причинах взрыва в метро в Санкт-Петербурге еще рано говорить, однако теракт играет на руку президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.

«Нельзя не отметить сопутствующие обстоятельства: Путин в Питере; российская власть идет по пути «закручивания гаек»; после недавних массовых арестов российских активистов путинский режим на Западе выглядит очень плохо», – рассказал он.

По мнению политика, благодаря взрыву в метро власти РФ могут получить поддержку стран Запада.

«Естественное сочувствие цивилизованного мира к жертвам теракта может остановить непрерывно раскручивающуюся в США спираль «Кремлингейта» и позволить президенту США Дональду Трампу возобновить разговор о совместной борьбе с Россией против международного исламского терроризма. В очередной раз «неизвестные террористы» очень удачно вписываются в политическую повестку российского диктатора», – подчеркнул Каспаров.

