В Азербайджане нет никаких проблем, связанных с вопросами безопасности Бакинского метрополитена, об этом Sputnik Азербайджан сообщил пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, правоохранительные органы обеспечивают безопасность пассажиров подземного вида транспорта. В настоящее время не существует никакой опасности для граждан, пользующихся метро. Безопасность обеспечена на самом высоком уровне.

При этом меры безопасности на станциях Бакинского метрополитена усилены.

Как сообщает 1news.az, в частности, на входе на станции метро увеличено число сотрудников полиции, досматривающих сумки пассажиров.