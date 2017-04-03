Взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга был террористическим актом, заявил начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры России Александр Куренной в эфире телеканала «Россия 24», сообщает «Интерфакс».

В ответ на вопрос ведущего, будет ли проверена работа системы безопасности на метрополитене, «которая сегодня дала сбой», представитель Генпрокуратуры сказал, что этой темой будут заниматься сотрудники следственных органов.

«Но что касается нашей прокурорской проверки, она затронет абсолютно все аспекты. Конечно, и сотрудники транспортной прокуратуры, надеюсь, подключатся. Все от нас зависящее мы сделаем, для того чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению этого теракта и чтобы подобное в будущем у нас не повторялось», — сказал Куренной.