Официальный курс маната по отношению к доллару на 4 апреля установлен на уровне 1,7244 маната, сообщает Центральный банк.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 4 апреля установлен на уровне 1,7244 маната, сообщает Центральный банк.
Дата: 2017/04/03 17:21
Раздел: Новость
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