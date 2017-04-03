Российский финансист Слава Рабинович заявил, что нужно сменить Путина, чем быстрее, тем лучше. Также он отметил, что если сейчас люди не выйдут на митинги, то Путин продолжит взрывы на территории РФ, как это было в 1999 году.

Об этом на своей странице в Facebook написал Слава Рабинович.

«В Санкт-Петербурге произошёл взрыв в метро, есть погибшие (пока что сообщают о 10).

1999 год, взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске. Попытка подрыва дома в Рязани. Повестка: избрать Путина на должность президента РФ. Взрывы домов, война в Чечне, мочить в сортире. Избрали Путина», — написал Рабинович.

«У Путина и его ОПГ есть репутация, и на основании этой репутации не может быть применён принцип презумпции невиновности по отношению к ним. Сегодняшние взрывы в метро в Санкт-Петербурге не являются террористическим актом, а являются спецоперацией Путина и ФСБ, пока не будет доказано обратное», — отметил российский финансист.

«Если сейчас, прямо сейчас, на улицы российских городов не выйдет миллион человек.

Потому что Путин продолжит нас взрывать, как это было в 1999 году», — подчеркнул Слава Рабинович.

