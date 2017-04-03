Выясняется наличие граждан Азербайджана среди жертв и пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

Об этом московскому бюро АПА сообщил генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Солтан Гасымов. Он сказал, что в настоящее время консульство уточняет с соответствующими структурами были ли среди погибших и раненых в результате взрыва граждане Азербайджана.