Об этом московскому бюро АПА сообщил генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Солтан Гасымов. Он сказал, что в настоящее время консульство уточняет с соответствующими структурами были ли среди погибших и раненых в результате взрыва граждане Азербайджана.
Дата: 2017/04/03 17:07
Раздел: СНГ
Просмотров:
0
Новости друзей
Другие новости раздела
В Петербурге закрыты все 67 станции метро
В Санкт-Петербурге закрыты все 67 станции метро. Об этом сообщается пресс-служба петербургского метрополитена.
Путин прокомментировал взрывы в петербургском метро
Президент России Владимир Путин обсудил с директором ФСБ взрыв, произошедший в метро Санкт-Петербурга.
Взрывы в петербургском метро, множество погибших. Хроника
По данным очевидцев, есть многочисленные жертвы
В Тбилиси жестоко избит экс-замглавы МВД Грузии
Двое неизвестных в масках cегодня в Тбилиси напали на бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Гелу Хведелидзе, сообщают
Более 70% россиян считают, что Лукашенко хитрит в отношениях с РФ
Почти три четверти россиян (73%) считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко как политик хитрит и поддерживает Россию
Росгвардия отвела бронетехнику от протестующих дальнобойщиков в Дагестане
В Дагестане, через который идет значительное количество грузов из Азербайджана и Ирана, в протесте принимают участие около 4 тысяч машин
Команда Сержика сохранила власть на парламентских выборах
В Армении выявлены нарушения на выборах, возбуждены уголовные дела
В ходе выборов в Армении поступило 153 сообщения о нарушениях
В полицию Армении второго апреля на 19:30 часов по местному времени поступило 153 сообщения об избирательных нарушениях
Лидерство на выборах в Армении захватила правящая партия
Лидирует правящая Республиканская партия с 46%