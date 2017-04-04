На КПП «Малка» Зольского района КБР полицейские остановили для проверки документов машину. Пробив по базам водителя и его спутников, правоохранители задержали одного из пассажиров.

Оказалось, что 29-летний гражданин Азербайджана числится в федеральном розыске. А «наследить» он успел в Пятигорске Ставропольского края – местные полицейские подозревают его в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— Подозреваемый и собранный по данному факту материал переданы в ОМВД России по Зольскому району Кабардино-Балкарии для проведения дальнейших процессуальных действий, — сообщили в пресс-службе МВД по СКФО.