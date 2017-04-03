Президент России Владимир Путин обсудил с директором ФСБ взрыв, произошедший в метро Санкт-Петербурга.

Путин заявил, что правоохранительные органы занимаются выяснением причин произошедшего.

«Рано пока говорить о теракте, рассматриваем все варианты, включая бытовые и криминальные. «Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», – сказал Путин.

Он также выразил свои соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва.