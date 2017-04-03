Патриарх американской политологии, геостратег и «великий провокатор», бывший советник по национальной безопасности в администрации президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» предрек конец Евразийского экономического союза.

Возможный кандидат — Грузия, но союз с Россией «может стоить ей дружбы с США в связи с важностью нефтепровода Баку — Джейхан».

Еще меньше, отмечал тогда Бжезинский, мотивированы на присоединение к «новому СССР» страны Средней Азии. «Казахстан с Назарбаевым во главе? Очень сомнительно. Он и так очень хорошо маневрирует между Россией и Китаем и всем остальным миром. Каримов и Узбекистан? Еще меньше шансов — Узбекистан очень тверд в вопросах государственной независимости», — прогнозировал Бжезинский в 2012 году.

Что сбылось? Грузия не стала членом ЕАЭС, и эта тема для нее закрыта. Но к Евразийскому союзу за эти четыре года присоединились Армения и Киргизия.

Молдавия — на распутье. 30 марта премьер-министр Молдавии Павел Филип после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что парламент не станет ратифицировать соглашение между Кишиневом и Москвой о вхождении Молдавии в ЕАЭС даже на правах наблюдателя. В середине марта президент Молдавии Игорь Додон сказал, что соответствующее подписание состоится 3 апреля.

Евровыбор Украины стал ударом по перспективам Евразийского союза, не говоря уже о последствиях этого выбора как для самой Украины, так и для России. И об этом тоже предупреждал Бжезинский. Еще в 2011 году.

В одном из интервью тех лет политолог высказывался в том духе, что Евразийский союз — это ностальгия, которая не имеет связи с реальностью и любые усилия создать «новую Российскую империю будут встречать сопротивление».

«Свершившимся фактом» уже тогда он предлагал считать то, что ни казахи, ни украинцы, ни белорусы не хотят снова стать частью возрождающейся империи. Бывшие советские республики и в первую очередь национальные элиты будут сопротивляться новому образованию под властью одного лидера. Жестче всего это предсказание сбылось в Украине.

Для России эксперт тоже не прогнозирует ничего хорошего. Вот как звучит послание Бжезинского из 2011 года для России: «Такое сопротивление будет и дальше вредить способности России стать современным, успешным, демократическим и впоследствии даже европейским государством». Россия — часть Европы, Бжезинский считает до сих пор. И проводит мысль о том, что охлаждение взаимоотношений с Европой не пойдет на пользу России, вплоть до развала страны.

Развал СССР Бжезинский предсказал за пару лет до случившегося факта, в 1989-м. В 1991 году в Беловежской пуще было подписано соглашение о прекращении существования Союза ССР как «субъекта международного права».