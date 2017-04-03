Известный израильский политолог Авраам Шмулевич прокомментировал сообщения о взрыве в питерском метро.

«Почти наверняка, 90% вероятности, это дуло рук властей. Путин загнан в угол. Я думаю, что сейчас в РФ пойдет волна массового террора, как перед приходом путина во власть. И снова обвинят кавказцев. Ему нечего предложить массам — ни в экономике, ни в идеологии все прение мантры оболванивая уже не работают, ресурс псевдо-патриотизма и имперской истерии исчерпан. И на улицы в протесте выходит молодёжь, даже школьники. Предложить им совсем нечего, аресты и разгоны сбить волну протеста не способны, разве что расстреливать людей из пулеметов, так, что бы счет убитых шел на тысячи как «кровавое воскресенье» в 1905, но и это опасно, ресурса на такое у Кремля тоже нет. Плюс протесты дальнобойщиков, самый сильный – в Дагестане. Массовый террор запугивает население крупных городов России, и позволяет развязать руки для силового подавлении протесов на Кавказе, утопить Кавказ в крови», — написал он на своей странице в Facebook.