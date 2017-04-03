В понедельник петербургском метро произошел взрыв По предварительным данным, погибли не менее 10 человек. Минвал следит за развитием событий.

***

Согласно официальной информации, в петербургском метро погибли 10 человек. Следственный комитет завел уголовное дело.

***

Эвакуация людей из петербургского метро, где произошёл взрыв, завершена. После двух взрывов в метро Санкт-Петербурга было принято решение закрыть аэропорт Пулково. Как стало известно Лайфу, все рейсы возвращаются в воздушные гавани Москвы.

***

На «Площади Восстания» нашли еще одну бомбу, неразорвавшуюся. Ее обезвреживают, сообщает «Фонтанка».

***

Все станции питерского метро закрыли. По словам пресс-секретаря губернатора Полтавченко, пострадали 50 человек.

***

Путин: Рано пока говорить о теракте, рассматриваем все варианты, включая бытовые и криминальные. «Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», – сказал он на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

***

По данным «Интерфакс», пострадали уже 30 человек.

***

Известный израильский политолог Авраам Шмулевич прокомментировал сообщения о взрыве в питерском метро. По его мнению, произошедшее — дело рук властей.



***

Как сообщает «Интерфакс», бомбу в вагоне оставили, изучается «экстремистский след».

***

Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в официальном твиттере Московского метрополитена.

«Московским метрополитеном принимаются дополнительные меры безопасности в рамках федерального закона о транспортной безопасности России», — говорится в сообщении.

***

Прессс-секретарь президента России Песков говорит, что Путину доложили о взрыве.

***

«Станции Технологический институт и Сенная площадь закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки. Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», – официальное сообщение от пресс-службы метро.

***

Стало известно, что при взрывах погибли 10 человек. Среди раненых есть дети, сообщает РИА Новости. Не менее 30 пострадали.

***

По уточнённым данным, взрывы прогремели в 14:30 по Мск на двух станциях питерской подземки — «Сенная площадь» и «Технологический институт-1».

***

Источник в правоохранительных органах сообщил Газете.Ru, что причиной взрыва в метро Санкт-Петербурга может быть теракт.

***

По предварительным данным, на синей ветке петербургского метро на станции «Садовая» прогремел взрыв в вагоне. По данным очевидцев, есть жертвы.

Сотрудники силовых ведомств выехали на место, передает Лайф.

Взрыв в питерском метро pic.twitter.com/qJSF9I6tNQ — Рина Поличенкова (@ave_katerina) 3 апреля 2017 г.

***