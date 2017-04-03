Не дожидаясь окончательных итогов парламентских выборов в Армении, смело можно заключить, что правящая Республиканская партия, воспользовавшись характерным инструментарием мракобесия, снова подавила здравое начало. «Правда» Сержа Саргсяна снова взяла верх благодаря грубой силе, психологическому нажиму, шквалу угроз и невиданным фальсификациям.

Впрочем, армянская верхушка филигранно оперирует привычным набором на протяжении более 20 лет, с тех пор, как в феврале 1998 года военная хунта Кочаряна-Саргсяна смела с Олимпа законного президента Левона Тер-Петросяна. Запущенная в процесс многослойная фальшь и отлаженная система манипуляций позорно засветились, и безобразие стало видно невооруженным глазом.

Центризбирком упорно заявил и продолжает утверждать, что в волеизъявлении участвовало свыше 2,5 миллиона человек. И это притом, что населения в стране осталось, как говорится, кот наплакал. Информированные армянские источники из-за рубежа утверждают, что в стране живет не более полутора миллиона.

Можно согласиться, что оказавшиеся вне родины армяне проголосовали. Однако и при большом желании изобразить идиллию с участием внушительного числа избирателей, поддержавших нынешнюю власть, все равно не получается. Не для того люди покидали пространство безвластия, чтобы потом поддержать виновников разрухи и массовой обреченности. С обидой покинувшие родные пенаты люди проголосовали за соперников Саргсяна в надежде оздоровить атмосферу безнадеги. Но опять угодили в стихию разочарований, горьких и безудержных.

Все, о чем говорят свидетели невиданного позора, свидетельствует, что Серж Саргсян в неуемной страсти отстоять положение пошел ва-банк. Причиной тому сохранение власти для себя и шайки лейки. Это единственный способ, чтобы избежать ответственности за военные преступления на азербайджанских землях, за череду противоправных действий в Армении, в результате которых были физически и морально устранены политические оппоненты, протестно настроенные мирные граждане.

Чтобы отгородиться от справедливого возмездия закона, Саргсян все глубже заплывает в океан беспредела. Однако этим бьет рекорды бесчестья, превращаясь в срам мирового армянства. Это его выбор, и с этим ничего не поделать.

Не мудрено, что Саргсян снова отличился тем, что ассоциируется с хитростью и беспринципностью голи. В этом качестве его образ давно перешагнул национальные границы. Иначе соплеменники из активистов зарубежной диаспоры не стали бы инициировать деятельность общественной структуры «Справедливость в Армении».

Учрежденная известными армянскими деятелями искусства, кино, других интеллектуальных направлений, она обозначила целью защиту моральных ценностей внутри Армении. А они и в самом деле под угрозой полного разложения.

О том, насколько удается достичь поставленной цели, некоторые из активистов инициативы убедились в день выборов. Приехавший на родину на предков с наблюдательной миссией американский рок-исполнитель группы System of a Down Серж Танкян, к примеру, засвидетельствовал невиданные нарушения на избирательных участках не только в столице, но и в Ванадзоре, Спитаке, Гюмри, Аштараке.

По его словам практика, согласно которой члены Центральной избирательной комиссии выстаивали рядом с кабинами для голосований, чтобы вступить в диалог с избирателями, было обычным делом. Он дал развернутую информацию о том, как глючило на местах электронное оборудование, как возникали потасовки между гражданами и теми, кто был в ответе за фальсификации.

Американский армянин обратил внимание на то, как и с помощью каких примитивных технологий в корзинах оказывались неиспользованные бюллетени. Для этого отключались свет и камеры наблюдения. Характерно, что С.Танкян подчеркнул — его присутствие в нескольких местах помогло остановить нарушения до того, как они могли быть произведены.

Представители оппозиционных партий тщетно актуализируют вопрос отсутствия кворума. Согласно их наблюдениям, среди населения царила тотальная апатия к выборам, и на этом фоне вызывает большие сомнения цифра об участвовавших на голосовании.

Противники правящей партии, поневоле ставшие друзьями по несчастью, возмущены беспардонным поведением представителей ЦИК и местных комиссий, которые шли на провокации в отношении независимо настроенных людей, создавали им препоны для голосования, если те не шли на уговоры и увещевания. По свидетельствам очевидцев, в некоторых местах доверенные лица оппозиционных партий были вынуждены блокировать урны с бюллетенями, чтобы предотвратить так называемые фальшивые вбросы. Поступали многочисленные сведения о серийных срывах в работе техники, хотя заранее было объявлено о полной исправности и готовности к эксплуатации оборудования.

Наконец, выяснилось, что власть пошла на своеобразное ноу-хау, использовав сопровождение голосующих к избирательным участкам специальными людьми, чего категорически делать нельзя.

На местах были отмечены многочисленные инциденты, в ходе которых люди в погонах, в гражданском вступали с избирателями не только в выяснения, отношений, но и в рукопашную. Все это происходило после установленных фактов подкупа избирателей, «просветительских» бесед с теми, кто считался не определившимся.

Наперекор всем напастям, власть Саргсяна своего добилась, однако насколько эта пиррова победа поможет ему чувствовать себя вольготно?! Перед лицом неразрешенной Карабахской проблемы, заложницей которой и стала армянская власть, возникает один большой вопрос – как быть дальше.

Увещевания, обструкция, обман, хитрости и манипуляции в контактном процессе с Баку уж точно не сработают. Старому новому руководителю страны-агрессора светит неотвратимая перспектива – сказать свое слово относительно разблокирования территориального конфликта.

В свое время Саргсян с единомышленниками сместил законного президента Левона Тер-Петросяна за то, что тот дал добро на урегулирование с помощью демилитаризации зоны конфликта и возвращения Азербайджану районов вокруг Нагорного Карабаха. Первый президент, опять оказавшийся в роли не честно и не по-мужски обыгранного, поныне настаивает на своем.

Будучи интеллектуалом и профи, он на съезде Армянского национального конгресса (АНК) дал развернутую историю болезни увядающей страны, указав на причины неизлечимых недугов. Этим он фактически высветил крупный план виновника национальной трагедии. Согласно его видениям, выход из тупика, в котором оказалась его страна, заключен в компромиссе с Азербайджаном.

Это неотвратимый путь к де-эскалации напряженности не только в межгосударственных отношениях, но и в региональном порядке. До сей поры с этим на духу не соглашался Саргсян, который уже празднует триумф. Ему кажется, что дело сделано. Но это иллюзорный настрой.

История с главной дилеммой не завершилась, она только начинается.

Тофик Аббасов