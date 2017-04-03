Президент Азербайджана Ильхам Алиева наградил лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева орденом «Гейдара Алиева», сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«За особые заслуги в развитии дружбы и сотруднические отношения между Казахстаном и Азербайджаном президент Казахстана Нурсултан Назарбаев награждается орденом «Гейдара Алиева»», — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник.

Н.Назарбаев стал 20-ым кавалером ордена.

Орден «Гейдара Алиева» — высшая награда Азербайджана.