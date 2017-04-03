Российские мультфильмы являются фактором угрозы национальной безопасности Литвы.

Как передает ТАСС, к такому выводу пришел департамент госбезопасности, директор которого Дарюс Яунишкис представил 3 апреля ежегодный отчет своего ведомства.

По его словам, противостояние Востока и Запада является «войной за умы и сердца людей». «Россия стремится утвердить в умах и сердцах жителей Запада благоприятный для себя образ», — предупредил шеф департамента.

«Политику распространения своей пропаганды Россия проводит с помощью СМИ, телевидения, интернета, социальных сетей», — отметил Яунишкис. В качестве одного из примеров угрожающих действий Москвы он привел «сам за себя говорящий факт», что в 2016 году в России было подготовлено 1,5 тыс. часов видеоматериалов, переведенных на 10 иностранных языков, в том числе 2,5 тыс. документальных фильмов, программ разных жанров и, как особо подчеркнул глава госбезопасности, «даже анимационных фильмов».

Стрелы спецслужбы явно направлены в адрес мультипликационного сериала «Маша и Медведь». Политически озабоченные обозреватели и наиболее бдительные граждане не раз указывали на «пропагандистский характер» этой кинопродукции. Особенно их возмутила фуражка пограничника, в которой Маша в одной из серий охраняет от прожорливого Зайца грядки с морковью. Эту фуражку они считают российской военной пропагандой. Тем не менее шоу по мотивом сериала с успехом недавно прошло в нескольких городах Литвы.