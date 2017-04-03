3 апреля после завершения встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в расширенном составе были подписаны азербайджано-казахстанские документы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали Совместную Декларацию.

В частности, стороны подписали «Протокол об изменениях и дополнениях в соглашение об избежении дойного налогообложения», межправительственное соглашение «О международных автомобильных связях», соглашение «О сотрудничестве в сфере растительного карантина и защиты».

Кроме этого, главы МИД двух стран подписали «Программу сотрудничества на 2017-2018гг».

Помимо этого, железнодорожные компании Азербайджана и Казахстана подписали соглашение «О стратегическом сотрудничестве в сфере логистики и железнодорожного машиностроения».