В больнице «Рамбам» в израильской Хайфе был госпитализирован заместитель премьер-министра Азербайджана Абид Шарифов, сообщает Minval.az со ссылкой на портал ИзРус. Израильские кардиологи занялись лечением его проблем с сердцем.

Как отмечает издание, 77-летнему вице-премьеру стало плохо в середине прошлой недели и он был госпитализирован в одной из больниц в Баку. Однако местные специалисты, проведя проверку, посчитали, что его жизнь в опасности, и порекомендовали показать его израильским кардиологам.

Перевозку азербайджанского политика в Хайфу координировал д-р Роман Барак, глава медицинского центра «Хорев». Шарифова привезли спецрейсом и по прибытию в «Рамбам» его уже ждала группа специалистов.