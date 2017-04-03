Почти три четверти россиян (73%) считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко как политик хитрит и поддерживает Россию лишь тогда, когда ему это выгодно, а на самом деле ведет независимую политику.

Такие данные получены в ходе опроса ВЦИОМ, сообщают «Известия».

В том, что белорусский лидер последовательно придерживается пророссийской политики, убеждены 17% опрошенных.

Порядка 27% россиян оценивают Лукашенко положительно, 54% респондентов отмечают недостатки белорусского лидера.

ВЦИОМ отмечает, что по сравнению с 2006 годом заметно выросли доли респондентов, испытывающих по отношению к Лукашенко положительные эмоции: уважение (с 19% до 35%), доверие (с 8% до 17%), еще 17% относятся к нему с симпатией. Среди негативных эмоций чаще всего говорят о недоверии (12%).

Телефонный опрос был проведен 8–9 февраля, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек.