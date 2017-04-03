Стали известны детали связей с Азербайджаном экс-командующего ВВС Турции Акына Озтюрка, считающегося одним из основных организаторов путча в Турции, произошедшего 15 июля.

Как передает Virtualaz.org со ссылкой на турецкие СМИ, за 10 дней до путча Озтурк дважды звонил в Азербайджан на номер мобильного оператора Azercell (+994) 516600038

Некоторое время назад в турецких медиа публиковался список стран, в которые Акын Озтюрк звонил до и после путча: в Великобританию, Ирландию, Северную Корею, Бельгию, Германию и Азербайджан.