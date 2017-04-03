Польская генеральная прокуратура выдвинула обвинения в адрес российских авиадиспетчеров, а также «третьего лица» в умышленном провоцировании крушения самолета Ту-154 бывшего президента Леха Качиньского в Смоленске, передает РИА «Новости».

«Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей», — заявил замгенпрокурора страны Марек Пощенек.

По его словам, польская сторона направит в Россию запрос о правовой помощи в допросе диспетчеров.