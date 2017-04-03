Центральные банки ряда стран полностью избавились от номинированных в евро активов, в то время как другие сократили их до минимума, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные проведенного Central Banking Publications и банком HSBC опроса. При этом большую активность по выходу из евро проявили нацбанки развивающихся стран.

Участие в опросе приняли представители нацбанков 80 стран, в распоряжении которых находятся активы общей стоимостью около €6 трлн. По данным FT, более двух третей из этих ЦБ в последнее время перераспределили активы в своих портфелях и еще практически столько же пересмотрели сроки вложений.

Причинами для сокращения объема номинированных в евро активов участники опроса назвали слабый рост экономики еврозоны и проводимую ЕЦБ политику отрицательных процентных ставок (в настоящее время ставка по депозитам составляет минус 0,4%). Однако наибольшие опасения у держателей евроактивов вызывает неуверенность в политической стабильности Евросоюза, так как в ряде стран ЕС в 2017 году пройдут выборы, которые могут существенно усилить позиции евроскептиков, передает РБК.

В то же время запуск процедуры выхода из ЕС Великобритании не привел к резкому падению популярности вложений в фунтах стерлингов. Свыше 70% участников опроса полагает, что на популярности фунта в долгосрочной перспективе Brexit никак не сказался. Опрос показал, что банкиры считают фунт более надежным для вложений, чем евро, а многие из них полагают, что Brexit предоставит им возможность для дальнейшей диверсификации портфелей.

Наиболее привлекательной для вложений ЦБ валютой по-прежнему остается доллар США. 80% участников опроса заявили, что избрание президентом Дональда Трампа на их отношении к доллару никак не сказалось.