Британские СМИ сообщают, что власти Соединенного Королевства планируют создать специальные изолированные тюремные блоки для заключенных, осужденных за террористическую деятельность.

Соответствующее решение было принято после того, как правительству были представлены выводы комиссии, изучавшей случаи радикализации заключенных в британских тюрьмах. В ряде случаев уголовники, принявшие ислам во время заключения, под влиянием своих наставников позже становились террористами.

Судя по имеющейся информации, пока речь идет о специальном блоке в одной из британских тюрем – тюрьме Фрэнкланд в Дареме. Но впоследствии такие блоки могут появиться и в других пенитенциарных заведениях.

The Guardian сравнивает это решение британского правительства с решением властей США создать тюрьму Гуантанамо, о закрытии которой мечтал президент Барак Обама.

Отметим, что в Израиле заключенные, осужденные за террористическую деятельность, содержатся отдельно от других заключенных.