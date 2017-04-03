С целью максимальной заполняемости самолетов, авиакомпании откажутся от vip-мест.

Возможность сэкономить место в салоне и за счет этого брать на борт большее количество пассажиров удешевит авиабилеты.

Такие крупные участники рынка авиаперевозок как Lufthansa, Singapore Airlines, Etihad и United Airlines сообщили о постепенном отказе от мест первого класса в своих авиалайнерах. В то же время конструкция новых самолетов изначально не предполагает vip-мест.

Авиаборты Boeinbg 787-9 Dreamliner, принадлежащие Qantas будут оборудованы исключительно местами бизнес-класса и премиум-эконом класса. Авиаперевозчик

Virgin Australia также принял решение вводить в эксплуатацию самолеты в которых отсутствуют салоны первого класса, сообщает РИА-Новости.

Компания Emirates переоборудует большую часть своих бортов. Пространство, где ранее находились места для vip-пассажиров используют для установки кресел для пассажиров эконом-класса. Это даст возможность создать в авиалайнере 615 добавочных мест.

Менеджер ресурса cheapflights.com.au Натан Грэхэм подчеркнул, что этот шаг положительно скажется на мировых авиаперевозках. За счет максимальной заполняемости самолетов, стоимость авиабилетов снизится. Также, освободившееся пространство позволит установить в салоне дополнительное оборудование для пассажиров, что сделает авиаперелет более комфортным.