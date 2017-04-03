Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не намерен назначать преемника после ухода с поста главы республики.

Об этом президент сказал во время заседания совета по Национальной стратегии устойчивого развития, сообщает ТАСС.

«Каждый граждан Киргизстана — это мой преемник, потому что я тоже гражданин. Мы все преемники того пути, который выбрал наш народ, именно он выберет человека, который станет следующим президентом», — отметил Атамбаев, комментируя заявления СМИ республики, что президент должен выбрать преемника, способного «обеспечить защиту Атамбаева» в дальнейшем.

В республике, по словам президента, «много желающих» занять этот пост. «Я организую честные выборы и всем им пожелаю удачи», — сказал Атамбаев.

В конце 2017 года срок полномочий Атамбаева истекает. По законам Киргизии, один и тот же человек не имеет права дважды и более быть избранным на пост главы государства.

Выборы президента Киргизии в этом году назначены на 19 ноября.

Атамбаев неоднократно заявлял, что не намерен после отставки становиться премьер-министром или спикером парламента, однако готов «остаться в политике» и «заниматься делами» созданной им почти двадцать лет назад Социал-демократической партии Киргизстана.