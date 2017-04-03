ФБР планирует создать специальное подразделение, которое будет заниматься координацией расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, работа отдела будет нацелена на то, чтобы предоставить директору ФБР Джеймсу Коми дополнительную возможности для доступа к деталям расследования.

«Оно (подразделение – ред.) предназначено для увеличения ресурсов», – сообщил один из агентов ФБР.

Как пишет издание, обычно ФБР проводит расследования из одного из своих 56 офисов. Однако, для расследования о вмешательстве РФ в президентские выборы необходим центральный руководитель. Поэтому новое подразделение будет базироваться в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне и приступит к работе в следующем месяце.

Ожидается, что контролировать деятельность службы будет специалист по контрразведке, который будет раз в неделю сообщать о проделанной работе Джеймсу Коми и каждый день отчитываться перед заместителем директора ФБР Эндрю Маккейбом. Всего в отдел войдут 20 агентов, созванных со всей страны.

По данным Financial Times, следователи ФБР также оценят возможность возбуждения уголовного дела. Однако многие пессимистично оценивают подобные перспективы из-за сложности получения доказательств от российской стороны.