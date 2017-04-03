В редакцию сайта Minval.az поступило письмо от сотрудников ВАК, которые пожаловались на непростую ситуацию, в которой сегодня оказалась некогда могущественная организация азербайджанцев России. По словам жалобщиков, еще никогда имя центральной диаспорской организации азербайджанцев России – Всероссийского Азербайджанского Конгресса — не упоминалось так часто в череде громких материалов со скандальной подоплекой. Почему же ВАК сегодня превратился в поле для интриг и грязных инсинуаций?

В декабре прошлого года состоялся очередной съезд ВАК, на котором президентом был избран уважаемый всеми азербайджанцами РФ ученый, профессор Фазиль Курбанов. Но кто на самом деле стоит у руля организации? Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, приложивший руку к увольнению журналистов Анара Гасанова и Романа Агаева, а также широко известный благодаря своим публикациям в популярных соцсетях Кямран Рустамов.

С приходом последнего в ВАК изменилось многое. Сайт организации превратился в бюро торжеств, где чуть ли не каждый день стали появляться поздравления с днями рождения того или иного представителя диаспоры, названия стран и организаций стали писаться согласно новым, никому не известным правилам орфографии. Мало кто знает, но именно Кямран Рустамов является автором заявлений, публикуемых с грамматическими и пунктуационными ошибками от имени президиума на официальном сайте Всероссийского Азербайджанского Конгресса. Не нужно быть «семи пядей во лбу», чтобы заметить эти ошибки. К примеру, обращение от имени президента ВАК из уст советника звучит как «обращения». Видимо, советник ВАК как бы невзначай намекает, что это и его обращение тоже. Ну что ж, имеет право.

Кямран Рустамов, несмотря на свой уже довольно немолодой возраст, чуть ли не каждый час публикует статусы в соцсетях на самые различные темы: начиная от путешествий Васко да Гамы и заканчивая выбором цвета одежды для детей. Кстати, последняя тема довольно актуальна для него самого – не так давно пожилой мужчина стал отцом.

Казалось бы, все прекрасно. Наконец-то руководить Конгрессом стали взрослые, умудренные опытом жизни люди, полные желания внести судьбоносные изменения в структуру организации. Только изменений-то почему-то до сих пор не видно. Хотя нет, видно. Новым руководителям организации совершенно невдомек, на что живут их сотрудники, уже три месяца не получающие зарплату.

Интересно также то, почему Рустамов, высказывающийся по всем самым актуальным вопросам современной политики, экономики, культуры и других существующих в этой и другой параллельной Вселенной областей жизнедеятельности, до сих пор не посвятил статус такому важному вопросу, как зарплаты своих же сотрудников, исправно приходящих на работу каждый день. Видимо, этот вопрос ему не кажется таким уж важным, в отличие от статусов из рубрики «Знай наших», в которых он порочит имена уважаемых в России азербайджанских бизнесменов. Одному из них недавно был посвящен статус, сопровождающийся публикацией фотографии. К слову сказать, Рустамов даже не позаботился о том, чтобы узнать насколько публикуемая им информация соответствует действительности.

Впрочем, стоит ли удивляться поступкам человека, называющего опытного дипломата, потратившего годы своей жизни на сплочение азербайджанской диаспоры в России, «ответственным сотрудником посольства, самопровозглашенным куратором», приведшим в ВАК «самовлюбленных и самодовольных назначенцев». Видимо, к последним был причислен и журналист Анар Гасанов, которому незадолго до увольнения с телеканала «Лидер» была предложена должность заместителя исполнительного директора ВАК. Именно за желание быть полезным азербайджанской диаспоре журналист, не без помощи Посла Полада Бюльбюльоглы, поплатился своей карьерой. Причина уже неоднократно называлась самим Гасановым в интервью, которые он давал после увольнения. Кандидатура Гасанова была предложена тем самым дипломатом, о котором так нелестно высказывается Рустамов в своих заявлениях на сайте Конгресса.

Кстати, по словам Кямрана Рустамова, до его назначения в ВАК, организация осуществляла свою деятельность не в соответствии с Уставом и совершенно не обращала внимания на предупреждения Министерства юстиции РФ о предоставлении необходимых документов. Только вот как быть с инициированной Рустамовым подделкой подписей региональных руководителей ВАК, не присутствовавших на съезде ВАК, но положительно проголосовавших за структурные изменения в организации. На эти и другие вопросы ответы, вероятнее всего, будут получены уже 11 апреля, когда Минюстом Российской Федерации будет принято окончательное решение относительно дальнейшего существования, а возможно даже и ликвидации некогда самой сильной общественной организации азербайджанцев в России.

P.S. Как стало известно редакции Minval.az, ВАК не прошел регистрацию, и потому официальной структурой на данный момент не является. Так же стало известно и то, что данную структуру ожидают большие перемены, возможно, расформирование в другую, совершенно новую формацию.