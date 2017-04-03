Войска Росгвардии отвели бронетехнику от протестного лагеря дагестанских дальнобойщиков около Манаса. 2 апреля вблизи лагеря оставалось только незначительное количество военных, но водители продолжают блокировать проезд большегрузов по федеральной трассе Ростов-на-Дону — Баку.

По информации «Новой газеты», нескольких дальнобойщиков задержали, как утверждается, с камнями и «коктейлями Молотова». Официально об этом не сообщалось.

В лагерь прибыла группа парламента Дагестана, дальнобойщикам пообещали встречу с руководством республики «в ближайшее время».

С 27 марта в России началась новая волна протестов против сбора платы за проезд фур по федеральным трассам (система «Платон»). В Дагестане, через который идет значительное количество грузов из Азербайджана и Ирана, в протесте принимают участие около 4 тысяч машин.