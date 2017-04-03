В понедельник состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджан президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана встретил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Казахстана. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

Главы государств обошли строй почетного караула. Президент Казахстана поприветствовал азербайджанских солдат.

Президенту Нурсултану Назарбаеву были представлены представители государства и правительства Азербайджана, президенту Ильхаму Алиеву – члены делегации Казахстана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.