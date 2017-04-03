Турция хочет стать совместно с Азербайджаном важным игроком на Кавказе, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Тренд со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, Турция стремится стать важным игроком в мире в целом.

«Мы хотим быть на всех переговорных аренах в мире. Стремимся защитить угнетенных и беспомощных во всех уголках мира», — сказал он.

Чавушоглу также отметил, что Турция проводит деятельность для урегулирования конфликтов, окончания войны в Сирии и развития балканских стран.