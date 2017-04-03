Находящийся под арестом генерал упраздненного МНБ Акиф Човдаров подал в суд на Министерство труда и социальной защиты населения.

Как передает Qafqazinfo, Човдаров требует, чтобы Департамент по работе с военнослужащими и лицами с специальными званиями Государственного фонда соцзащиты отправил его документы и назначил пенсию.

Дело рассмотрел являющийся первой инстанцией Бакинский административно-экономический суд №1, и согласно решению производство по делу прекращено.

Човдаров подал жалобу на решение суда первой инстанции. Процесс будет продолжен 5 апреля в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Мирзы Тагизаде.