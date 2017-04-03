В понедельник находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Аллею шехидов.

Назарбаев почтил память героических сынов Азербайджана, павших во имя территориальной целостности и независимости нашей страны, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Образцовый оркестр Министерства обороны исполнил государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

Назарбаев с самой высокой точки Баку полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Гостя проинформировали об истории Аллеи шехидов, проводимых в столице созидательных работах.

Президент Казахстана посетил также Аллею почетного захоронения и почтил память Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Также была почтена память академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.