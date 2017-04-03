Похоже проблемы, связанные с разного рода блогерами еще долго будут преследовать Азербайджан. После ареста и выдачи Александра Лапшина сразу несколько интернет-активистов отправились в Карабах. А один из них, Антон Носик, так вообще оскорбил Азербайджан. И вот теперь другой блогер и общественный деятель уже из Киева, Антон Дмитриев, призвавший признать независимость Донбасса от Украины, в качестве примера привел Азербайджан и Нагорный Карабах (?).

«Недавние события, связанные с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, послужили началом очередного обсуждения будущей реинтеграции Донбасса в составе Украины. Я считаю, что это не нужно. Блокада транспортного сообщения, постоянные стычки, обстрелы, захваты заложников, «война слов», внутреннее непонимание того, что стоит сделать, — все это приводит к тому, что западный мир все больше уверяется в отсутствии видения Киева будущего. Как Донбасса, так и Украины в целом.

За последнюю неделю появилось много материалов с историческими аналогиями. Мол, нужно посмотреть, как было в Германии, что пыталась сделать Грузия, как ведет себя Азербайджан с Нагорным Карабахом и прочие. Мы всегда ищем примеры, выгодные нам, в истории и у других государств, отрицая свой собственный путь», пишет Дмитриев в своем блоге.

Стоит указать господину Дмитриеву на главную ошибку. Даже сейчас, после нескольких лет конфликта, на Донбассе и в Крыму живут украинцы и украиноязычные люди. Следовательно, варианты договориться есть. А вот в Карабахе азербайджанцев нет. И как же должен вести себя Азербайджан по отношению к сепаратистскому Карабаху? Признать его?

Украинскому блогеру не впервой эпатировать публику. К примеру, как пишет один из украинских сайтов, объединяющих любителей нетрадиционного секса, Антон Дмитриев является открытым геем. Но и тут, в погоне за славой он оскорбил своих же «соратников», заявив, что большинство украинских ЛГБТ-активистов — тунеядцы. И при этом он встал на защиту президента Всеукраинского благотворительного фонда «Семья» Адриана Буковинского, отозванного с должности уполномоченного правительства по вопросам семьи после гомофобного скандала…

«Мировое публичное право в последние десятилетия становится все более призрачным и прецедентным, продолжает Дмитриев. — Когда Россия в ходе войны с Грузией признала независимость Абхазии и Южной Осетии, она Западу кивала на прецедент Косово. В настоящее время территории непризнанных «ДНР» и «ЛНР» считаются Украиной оккупированными российскими войсками. Я далек от дискуссий с юристами-международниками, но фактом остается отсутствие какой-либо реальной стратегии возвращения Донбасса и Крыма Украине в обозримом будущем… Выходом является признание независимости самопровозглашенных «республик». Конечно, это можно заклеймить «поддержкой сепаратизма» и прочими громкими формулировками, но, учитывая геополитическую обстановку, какова реальность воссоединения Украины в границах 1 января 2014 года?».

Дмитриев указывает, что почему-то в обществе не принято озвучивать четкую идею полной независимости «ДНР» и «ЛНР», оставив их под протекторатом международного сообщества, как Косово. Украина боится, что любое движение навстречу Донбассу будет истолковано как слабость и потакание России. Кремль же, в свою очередь, тоже не заинтересован в признании независимости спорных территорий на российских границах.

«Во всем этом во внимание не принимаются ни люди, проживающие на территории непризнанных «республик», ни перспективы Украины. Признаем: за три года Киев, кроме силовых приемов и манипуляций президентом вопроса Донбасса, не предложил ничего конкретного ни сепаратистам, ни мировому сообществу. На что надеется украинская власть? На то, что «само рассосется» или на то, что в 2018 году Путина не изберут президентом? …В любом случае, я осознаю, что нынешняя власть как Украины, так и России, не пойдет на признание независимости и хотя бы какую-то определенность на этой территории. Многим выгоден не только конфликт, но и его затягивание, ведь думать о том, что будет в следующих году и десятилетии намного сложнее, чем спекулировать на теме. Мне искренне жаль всех тех, кто погиб в конфликте на Донбассе – они погибли не напрасно, просто иногда история и геополитика сложнее, чем наши жизни», — завершает свой опус Дмитриев.

Возможно украинский блогер хотел сделать как лучше, но получилось «как всегда». Надо отделять мух от котлет и не путать мягкое с теплым. Конфликт на Донбассе – реальная проблема Украины. Но не надо сюда в качестве примера приводить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

В.Абасова