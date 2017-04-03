После того, как в населенном пункте Балаклея в Харьковской области Украины произошел инцидент, в результате которого были подорваны склады с боеприпасами ВС Украины, в украинской армии, ведущей антитеррористическую операцию (АТО), возник дефицит боеприпасов. Об этом заявил даже министр обороны Украины Степан Полторак. Дошло до того, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал почти 1000 украинских производителей принять участие в создании украинской базы производства широкого спектра боеприпасов в связи с дефицитом, который испытывает страна. На помощь пришли и страны-партнеры, и в их числе, возможно, и Азербайджан. Во всяком случае, как сообщает minval.az, так считает украинский военный эксперт Олег Жданов.

Турчинов отметил, что Украина должна создавать собственную базу производства боеприпасов: от патронов до снарядов крупного калибра. Но пока этой базы у Украины нет, она пополняет нехватку боеприпасов, покупая их у стран-партнеров. По словам министра обороны Украины Степана Полторака, «даже когда у нас было достаточное количество боеприпасов, мы не прекращали переговоры о закупке боеприпасов. Некоторую категорию номенклатуры боеприпасов мы закупаем и сейчас – то, что является для нас дефицитом, и то, что для нас необходимо» (цитата по «Корреспондент.нет»).

Он также напомнил, что правительство Украины утвердило концепцию по созданию предприятий по производству боеприпасов. «Я надеюсь, что эта задача будет выполнена в ближайшее время. А пока эти предприятия будут создаваться, мы планируем и дальше закупать боеприпасы у наших международных партнеров», – отметил министр. На вопрос журналистов, о том, есть ли среди этих продавцов боеприпасов Россия, Полторак сказал: «Нет, Россия нам боеприпасы не продает».

«В течение последних лет использовались боевые запасы, которые остались в наследство от советской армии. Но эти резервы не безграничны, значительная их часть была бездумно утилизирована или продана во времена, когда никто не думал, что придется воевать», — заявил Турчинов.

Любопытно, что ранее посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко заявлял о желании Киева закупать оружие в Азербайджане. Эксперты в этой связи говорили как раз о расходных материалах – патронах и снарядах, которых не хватает Украине.

Так все-таки, может ли быть среди упомянутых выше партнеров Азербайджан? Отвечая на вопрос minval.az украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что это вполне возможно. При этом эксперт посетовал на то, что в Украине сложно работать в условиях «тотальной коррупции».

В.Абасова