Страны НАТО считают развертывание российских ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области угрозой своей безопасности.

Об этом сообщила замгенсека альянса Роуз Геттемюллер в интервью газете «Коммерсант».

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявлял, что Москва не собирается отчитываться перед НАТО по вопросу о размещении комплексов «Искандер» в Калининграде.

«Никто и не спорит с тем, что Калининградская область — это территория России. Но развертывание ракетных комплексов «Искандер» — это доказательство тенденции на милитаризацию и усиление контроля над воздушным пространством. Многие члены альянса, соседствующие с Россией, считают это угрозой для своей безопасности», — заявила Геттемюллер.