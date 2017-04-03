Кандидат от правящего левого блока «Альянс Страна» («Альянс ПАИС»), бывший вице-президент Ленин Морено получил наибольшее число голосов во втором туре президентских выборов в Эквадоре.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют первые официальные итоги, обнародованные Национальным избирательным советом (НИС) южноамериканской страны.

По предварительным данным, полученным после обработки 92,35% бюллетеней, Морено заручился поддержкой 51,05% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского «Движения CREO», экс-банкир Гильермо Лассо получил 48,95% голосов. Соответствующая информация была опубликована на электронном табло, размещенном в пресс-центре НИС, трансляцию из которого ведет телеканал Televicentro.

Между тем многие сторонники оппозиции отказываются признавать официальные результаты. Несколько сотен человек, выступающих в поддержку Лассо, организовали пикет с южной стороны здания НИС в столице южноамериканской страны Кито. В то же время эквадорцы, которые голосовали за Морено, проводят собственную акцию с северной стороны от этого учреждения.

Морено пообещал полностью искоренить коррупцию в стране, а также сформировать самое чистое правительство в истории страны.