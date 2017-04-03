Более 50 тысяч верблюдов предстанут перед гостями ежегодного верблюжьего фестиваля, который открылся в воскресенье в Саудовской Аравии, передает РИА Новости со ссылкой на саудовскую газету «Оказ».

Несмотря на распространение в регионе Персидского залива опасного коронавируса, переносчиком которого, как считается, являются верблюды, фестиваль продлится в королевстве целый месяц.

Арабские ценители традиций, неотъемлемой частью которых издавна стали «корабли пустыни», смогут поторговаться за них на ежедневных аукционах, где цена на верблюдов колеблется от четырех тысяч до 270 тысяч долларов. Однако главным событием фестиваля станут верблюжьи конкурсы красоты, призовой фонд которых в этом году составил рекордную сумму в 31 миллион долларов.

Фестиваль, который зародился в конце 90-х годов прошлого века как местечковая бедуинская традиция, при поддержке саудовской королевской семьи вырос до события международного масштаба, в котором собираются принять участие до десяти тысяч иностранных гостей, имеющих отношение к «верблюжьему бизнесу».

Образ верблюдов как неотъемлемой части арабской культуры давно и прочно обосновался в арабской литературе, поэтому любителям изысканных метафор и на фестивале будет дана возможность попробовать свои силы в поэтических состязаниях, воспеть лучшие качества этих животных в стихах или отобразить в изобразительном искусстве.