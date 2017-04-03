Центральная избирательная комиссия Армении сообщила предварительные итоги обработки бюллетеней на парламентских выборах 2 апреля.

Правящая Республиканская партия набирает более 49% голосов;

Блок «Царукян» – более 27%; Блок «Елк» – 7,75%, «Дашнакцутюн» – 6,59%.

Остальные блоки и партии не преодолели 5 % барьер:

Блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 2,08%; Блок «Конгресс-НПА» – 1,63%;

Партия «Свободные демократы» – 0,94%; Коммунистическая партия Армении – 0,75%.

Явка на выборах составила более 60% , хотя оппозиция сообщила о значительных фальсификациях голос избирателей.

Между тем, генеральная прокуратура Армении изучила около 2000 сообщений о правонарушениях во время голосования на выборах в парламент республики и из них 392 сообщения содержат признаки преступлений, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Из 392-х 121 сообщение касается голосования вместо другого человека, 115 — препятствования свободного волеизъявления избирателя, 77 — нарушения тайны голосования, 63 — препятствования работе представителя СМИ, доверенного лица, наблюдателя, пять — раздачи предвыборных взяток, одно сообщения — препятствования составления списка на избирательном участке», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что по шести случаям повторного голосования возбуждены уголовные дела, один подозреваемый задержан.