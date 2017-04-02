Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) остальные страны-члены ЕС «взяли себя в руки», передает РИА Новости.

«Я бы мог подумать, когда это случилось, что последуют больше (стран), но я действительно думаю, что Европейский союз приводит себя в порядок», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, могли ли другие страны последовать примеру Великобритании.

Также Трамп отметил, что «верит в альянсы, отношения и партнерство». «Однако альянсы не всегда работали весьма хорошо для нас», — добавил президент.