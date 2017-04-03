Похороны поэта Евгения Евтушенко запланированы на 9 апреля. Об этом ТАСС сообщил друг семьи поэта Михаил Моргулис.

По словам Моргулиса, «только что» он общался с вдовой поэта Марией Евтушенко. «Она сказала, что процедура получения всех необходимых разрешений от властей штата Оклахома затягивается, и, скорее всего, похороны состоятся 9 апреля», — рассказал Моргулис. По его словам, речь идет о медицинском заключении, а также разрешений на получение тела, вывоз его за границу, похороны и другие процедуры. Он отметил, что семья поэта надеется получить все документы «в среду-четверг», поэтому прощание с Евтушенко в Америке пройдет, предположительно, «в четверг-пятницу». После этого тело поэта доставят в Москву, где, предположительно в «пятницу-субботу». пройдет гражданская панихида.

Вдова поэта Мария Евтушенко подтвердила, что похороны пройдут в подмосковном поселке Переделкино, отмечает агентство. Прощание с поэтом, по ее словам, скорее всего, будет организовано в Доме литераторов в Москве.