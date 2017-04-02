В парламент Армении проходят четыре партии. Об этом, согласно информации Газеты.ру, свидетельствуют данные экзит-пола, который проводился компанией Baltic Surveys/The Gallup Organization, сообщается на сайте телеканала «Еркир медиа».

Согласно его итогам, лидирует правящая Республиканская партия с 46%, на втором месте — блок «Царукян», который набирает 25%.

При этом третью строчку занимает оппозиционный блок «Елк» (Исход) — 10%, а на четвертой позиции — Армянская революционная федерация Дашнакцутюн с 5%.

Остальные участники выборов набрали от 4 до 2%.